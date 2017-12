Offensief Filipijns leger om Nederlander Ewold Horn te bevrijden

Ewold Horn uit het Groningse dorpje Termunten werd op 1 februari 2012 ontvoerd door leden van de terreurgroep Abu Sayyaf. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.



Het Filippijnse leger zegt nu een poging te willen doen om de beweging op de eilandengroep Sulu de nekslag toe te dienen en de zeven ontvoerde buitenlanders te bevrijden. Daarvoor worden elf bataljons op de eilandengroep gevestigd, met in totaal 5.500 militairen. Zij krijgen als voornaamste taak het opsporen van de naar schatting 400 nog actieve leden van de beweging op de eilandengroep en het bevrijden van hun gijzelaars.



,,We winnen terrein op de bandieten en ze worden steeds wanhopiger’’, zei Cirilito Sobejana, hoofd van de legereenheid in de provincie Sulu, tegen lokale journalisten. Volgens Sobejana heeft Abu Sayyaf nu nog elf gijzelaars in handen, onder wie zeven buitenlanders. ,,Een Nederlander, een Vietnamees en vijf Indonesiërs’’, aldus Sobejana. ,,Ze bevinden zich op verschillende locaties.’’

Optimistisch

Het aantal gijzelaars lag begin dit jaar nog een stuk hoger. ,,Het leger boekt duidelijk vooruitgang'', zegt de lokale journalist Roel Pareno, die de strijd tegen Abu Sayyaf al jaren volgt. ,,Dit jaar zijn veel gijzelaars bevrijd, zowel Filipijnen als buitenlanders. Veel Abu Sayyaf-strijders zijn gedood of opgepakt. De legertop is optimistischer dan voorheen en gelooft dat Ewold Horn nog in leven is.''



De zoektocht naar Horn en de andere gijzelaars behoorde lang niet tot de prioriteiten van de Filippijnse regering. De gijzelaars bevinden zich in een eilandengroep in het uiterste zuiden van de Filippijnen, ruim 1.000 kilometer verwijderd van hoofdstad Manilla. De bevolking is er overwegend islamitisch, in tegenstelling tot de rest van het land.





Maar de aandacht voor het gebied is dit jaar een stuk groter geworden na de felle opmars van moslimterroristen in de regio. Abu Sayyaf en een tweede beweging, Maute, namen in mei zelfs de stad Marawi in. De omstreden president Duterte kondigde een totale oorlog tegen de terreurgroepen aan en voegde de daad bij het woord: het leger verdreef de terroristen uit de stad en doodde onder meer Isnilon Hapilon, een van de kopstukken van Abu Sayyaf. Bij de gevechten kwamen meer dan 1.000 mensen om.

Totale oorlog

Quote De legertop is optimistischer dan voorheen en gelooft dat Ewold Horn nog in leven is Roel Pareno Sindsdien is de strijd tegen de terreurgroepen in het zuiden van het land een van Dutertes prioriteiten. Vorige week bracht hij nog een verrassingsbezoek aan het vaak genegeerde gebied, om de daar geplaatste militairen een hart onder de riem te steken. Hij nam zelfs een beroemde gast mee: Hollywood-acteur Steven Seagal, die in het land is voor opnames. Duterte beloofde de militairen een flinke loonsverhoging en zei hen alles te willen geven om de terroristen te verslaan. ,,Als je een probleem hebt, bel me dan’’, zei de president tegen de militairen. ,,Ik wil jullie alle middelen geven die jullie nodig hebben.’’

Gespot