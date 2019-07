Oliebedrijf Chevron laat drie miljoen liter olie weglekken in Californië

Het Amerikaanse bedrijf Chevron, een van de grootste oliemaatschappijen van de Verenigde Staten, is 794.000 gallon aan olie verloren tijdens werkzaamheden. Dat komt neer op ongeveer drie miljoen liter. De olie, vermengt met water, lekte tot afgelopen donderdag in een ravijn.

Het lek is ontstaan in een olieveld waar gebruik wordt gemaakt van stoominjecties om de olie in de grond te verdunnen, zodat het makkelijker opgepompt kan worden. Het veld ligt op 56 kilometer van de Amerikaanse plaats Bakersfield.

De autoriteiten zijn zich inmiddels aan het opmaken om de olie op te ruimen. Chevron wordt verantwoordelijk gehouden voor de kosten, maar de staat heeft de leiding over de opruimwerkzaamheden. Hoe lang het gaat duren om alle gelekte olie weg te krijgen, is niet bekend.

Volgens Chevron zelf vormt de gelekte olie geen gevaar voor de natuur omdat het alleen op steen is gelekt en er geen water in de buurt is. Milieugroepen in de VS zien het lek echter als een nieuw teken dat de regelgeving rondom het winnen van olie sterk verzwakt is Ze roepen op tot nieuwe, strengere maatregelen. Volgens critici is de regelgeving rondom de winning van olie in Californië net zo sterk als ‘een deur van gaas in een onderzeeër’.

De drie miljoen liter olie lekt al weg sinds mei dit jaar. Volgens Chevron is het lek afgelopen donderdag gedicht, en is er geen reden tot paniek of zorgen. Volgens het bedrijf bestaat de substantie voor 70 procent uit water, wat nog steeds neerkomt op ruim 900.000 liter pure aardolie. Daarnaast ligt het in een opgedroogd ravijn, en ziet het er niet naar uit dat het de komende dagen gaat regen. ,,Dat is het goede nieuws”, aldus een woordvoerder.