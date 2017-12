Olieland Noorwegen gaat elektrisch: ‘Je bent gek als je hier nog op benzine rijdt’

Niet iedereen is enthousiast. ,,Waarom gaat het nu nooit gemakkelijk’’, roept Vilde Mikkelsen geïrriteerd als ze haar Renault Zoe bij een snellaadstation bij het Munch Museum wil koppelen. Pas bij de derde poging geven zowel de auto als de laadpaal een blauw licht als teken dat er geladen wordt. ,,Dit is een commerciële snellader. Dat kost me 1 kroon (10 eurocent) per minuut. Ik ga even een halfuurtje in het Toyen-park wandelen met hem.’’ Ze wijst naar haar dik ingepakte zoontje Syver van twee maanden oud.



Bij het museum is een van de weinige grootschalige laadstations in Oslo. Tot 50 auto’s kunnen er tegelijkertijd laden, maar druk is het er niet. Noren wonen ruim en bijna iedereen laadt zijn auto thuis op of op het werk. Dat is de reden dat je in de straten niet overal over de laadkabels struikelt. ,,Elektrisch rijden is voor ons niet gemakkelijk. We wonen in de binnenstad en hebben geen mogelijkheid om thuis te laden dus we moeten dagelijks een plekje zoeken waar dat kan. Onze Renault rijdt maar 70 kilometer en dan is de accu leeg. Mijn man droomt van een Tesla die veel verder kan. We rijden niet alleen elektrisch omdat het goedkoper is. We doen het ook voor onze kinderen.’’



