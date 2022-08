Olietanker op weg naar Vlissingen zinkt na botsing bij Gibraltar

Er zijn 24 medewerkers aan boord van de olietanker. Ze blijven op verzoek van de kapitein aan boord van het schip. Ze maken het goed, zo heeft de kapitein aan de autoriteiten laten weten. Reddingswerkers zijn in de buurt om de zeelieden te evacueren indien nodig. Het schip heeft 183 ton zware stookolie, 250 ton diesel en 27 ton smeerolie aan boord. Of er olie in zee is gelekt, is op dit moment nog niet duidelijk.