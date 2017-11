Olifant geschoten? Van Trump mogen jachttrofeeën weer mee naar huis

Obama verbood het in 2014, maar Trump heeft het verbod weer teruggedraaid. Amerikanen die in Zambia of Zimbabwe olifanten schieten en daaraan een jachttrofee overhouden, mogen deze mee terug nemen naar de Verenigde Staten. Dat melden diverse Amerikaanse media.

De goedkeuring is gegeven ondanks het feit dat de Afrikaanse olifant een bedreigde diersoort is. Volgens de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke draagt het terugdraaien van het verbod juist bij aan natuurbehoud en het voortbestaan van de olifant. Natuurorganisaties bestrijden die bewering. Volgens hen draagt het toestaan van de import juist bij aan de jacht, zowel legaal als illegaal. Daarbij wordt de definitie van legaal volgens veel organisaties nogal breed uitgelegd, vooral in Zimbabwe waar veel sprake is van corruptie.

In een verklaring die door het ministerie is uitgegeven wordt onder meer het belang van sportjacht voor Amerikanen aangestipt. Daarbij zou legale, gereguleerde jacht goed zijn voor de lokale Afrikaanse gemeenschap. De jacht biedt, aldus de verklaring, inkomsten die weer terug kunnen vloeien naar de bescherming van de natuur. De wet laat het onder meer toe dat slagtanden, poten, koppen, staarten en huiden van olifanten kunnen worden meegenomen naar huis.

Zinke, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken die gaat over natuurbeheer, gaf in september van dit jaar al aan groot voorstander te zijn van de jacht in het algemeen. ,,In mijn beste herinneringen ben ik aan het jagen en vissen met mijn vader. Ik wil dat mijn kinderen ook leren. Het is iets dat ik meer families wil laten ervaren."

Stropers

De olifant staat niet alleen op een internationale, maar ook op een Amerikaanse lijst voor bedreigde diersoorten vermeld. Volgens het Wereld Natuur Fonds daalde de populatie Afrikaanse olifanten het afgelopen decennium met 111.000 exemplaren, grotendeels te wijten aan stropers. Een groot deel van hen vond de dood in Zambia en Zimbabwe.

In de voorlopige verklaring is niet te lezen wat de doorslaggevende factor is geweest om het besluit van Obama terug te draaien. Volgens een woordvoerder komt er vrijdag meer duidelijkheid.

De keerzijde van de legale jacht in Zimbabwe kwam in 2015 uitgebreid in het nieuws toen een Amerikaanse tandarts een vergunning had gekregen om de leeuw Cecil dood te schieten. De moord op de bekende leeuw ging de hele wereld over en de tandarts werd van alle kanten bekritiseerd en bedreigd. In hetzelfde jaar kwamen twee zonen van Trump (Donald Jr. and Eric) in het nieuws nadat er foto's waren verschenen waarop een van hen een staart van een olifant afsnijdt, en de ander poseert met een dood luipaard.