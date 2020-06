OM hakt in op Russisch ‘bewijs’ in MH17-zaak

Update LIVESTREAM | Joe Biden tijdens uitvaart George Floyd tegen diens dochter (6): ‘Je vader zal de wereld hebben veranderd’

22:24 Met live gospelmuziek is om 18 uur Nederlandse tijd in The Fountain of Praise-kerk in Houston (Texas) de uitvaartplechtigheid begonnen voor George Floyd. De 46-jarige zwarte Amerikaan wiens dood leidde tot wereldwijde protesten tegen politiegeweld en racisme wordt begraven nabij de stad waar hij opgroeide. Delen van de ceremonie zijn op onze site in de videostream hierboven live te volgen.