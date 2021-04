OM in Moskou: ‘Navalny’s medewerkers moeten werkzaamheden staken’

Australiër Rob krijgt dertig jaar na ongeluk zijn rijbewijs terug bij ‘onwaar­schijn­lij­ke vondst’

23 april Australiër Rob Pyne (53) dook als twintiger van een boot het kristalheldere water in voor de kust van Cairns. Hij belandde op een zandbank, brak een ruggenwervel en raakte verlamd vanaf zijn borst. Nu, 30 jaar later, is zijn portemonnee - met daarin zijn laatste rijbewijs - teruggevonden in de modder op het strand. ‘Wie had dat gedacht, een kans van één op de miljoen.’