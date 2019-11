Omgekomen Nederlandse skiërs waren ‘ervaren jongens’

De Tiroler lawinedienst had voor het weekend nog gewaarschuwd voor de risico’s, met name in het hooggebergte. De last van een enkele skiër zou al genoeg kunnen zijn voor het creëren van een lawine. De Nederlandse ski-advocaat Stephan Wijnkamp die in Oostenrijk is, zegt dat de omstandigheden op de gletsjer levensgevaarlijk waren. ,,Veel sneeuw, harde wind. Er was een waarschuwing gegeven. Je moet op een gletsjer nooit buiten de piste gaan. De mannen hadden alle moderne uitrusting, maar dat beschermt je niet als je buiten de piste van een te steile helling gaat en in een gletsjerspleet terecht komt waar je heel de lawine over je heen krijgt.’’



In Sölden vindt dit weekeinde de Winter Opening plaats, een jaarlijks evenement waar veel Nederlanders naartoe gaan. Nederlandse importeurs en skiwinkels tonen er op een soort beurs op de piste de nieuwste materialen. Volgens Erik Kromhout, van de website fantastischoostenrijk.nl zijn er dit weekeinde zo'n 700 landgenoten op de piste in Sölden. Hij filmde een deel van de reddingswerkzaamheden. ,,We mochten er niet meer door. Toen ik doorkreeg wat ze aan het doen waren, ben ik gestopt.’’ Het is volgens het Oostenrijkse persbureau APA het eerste fatale skiongeluk van dit seizoen.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de 33-jarige man afkomstig is uit de provincie Utrecht. Het ministerie laat weten mee te leven met de nabestaanden en is bereikbaar voor consulaire bijstand.