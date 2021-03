Ondanks dreiging boete gaan Britten toch straat op om Sarah te eren, zelfs Kate Middleton

‘Daders aanslagen Zaventem pleegden eerst ‘testmoord’ op willekeu­rig slachtof­fer’

11 maart Ibrahim El Bakraoui, die zich op 22 maart 2016 in Zaventem opblies, pleegde eind 2014 met de hulp van zijn broer Khalid, die in de metro in Maalbeek een bom liet ontploffen, een willekeurige moord. Ze wilden ‘testen’ hoe het is om te doden. Het slachtoffer werd de 76-jarige Paul-André Vanderperren. Dat blijkt uit een onderzoek van De Morgen.