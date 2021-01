Ondergrondse schuilplaats ontdekt bij Hamburg: mogelijk van terreurgroep RAF

Ondergedoken

De drie terroristen probeerden in juni en december 2015 twee geldtransporten te overvallen bij Bremen en Wolfsburg maar dat mislukte. Het trio nam in beide gevallen een geldloper onder vuur. DNA-materiaal dat werd gevonden in twee auto's die in de buurt waren achtergelaten, leverde een match op met de DNA-profielen van Klette, Staub en Garweg. In haar zoekactie naar hen verspreidde de Duitse politie in januari 2016 compositiefoto's met verouderingssimulatie van de drie.

De RAF meldde in 1998 dat ze zichzelf had ontbonden. De terreurgroep werd in 1970 opgericht door onder anderen Andreas Baader die later gezelschap kregen van Ulrike Meinhof. Ze vormden de eerste generatie van de RAF die aanvankelijk ook wel Baader-Meinhof groep werd genoemd. De tweede generatie veroorzaakte eind jaren zeventig grote maatschappelijke onrust in Duitsland. De moord op een bankdirecteur en op de Duitse werkgeversvoorzitter Hanns Martin Schleyer, in 1977, leidde tot een nationale crisis. De dood van Schleyer was wereldnieuws. De Duitser was begin september ontvoerd in Keulen maar zijn ontvoerders namen hem daarna mee naar Scheveningen en Sint-Pieters-Woluwe bij Brussel. Zes weken na zijn ontvoering werd zijn stoffelijk overschot gevonden in een Audi met Duits kenteken in de stad Mulhouse in de Elzas, vlak over de Duits-Franse grens.