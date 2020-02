Onderhandelingen over meerjarenbegroting Europese Unie mislukt, top afgebroken

Aangifte dader bloedbad Hanau werd door Duitse justitie genegeerd: uitspraken waren niet racistisch of extreem­rechts

20:01 Het federale parket in Duitsland heeft bevestigd dat het in november een aanklacht ontving van de dader achter de racistische aanslag in Hanau. Tobias Rathjen (43) schoot woensdag negen bezoekers van twee shishalounges dood, daarna zijn moeder en vervolgens zichzelf. In een manifest schreef hij tevergeefs aangifte te hebben gedaan wegens ‘een ‘onbekende geheime dienst’ die ‘in de hersenen van mensen dringt’ om ‘wereldgebeurtenissen te controleren’.