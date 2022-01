Al voor de grote uitbarsting werden kleine tsunamigolven van 30 centimeter vastgesteld. Er werd ook een waarschuwing uitgestuurd voor mogelijk zure regen. Bewoners van Tonga werd gevraagd om binnen te blijven, hun drinkwater te beschermen en buiten een mondmasker te dragen.



Vanuit de ruimte duiken indrukwekkende beelden op. Zo is de impact van de uitbarsting goed te zien via satellietbeelden. Satellietbeelden van de Japanse Himawari-satelliet tonen ook hoe een grote wolk zich steeds verder uitbreidt boven de vulkaan.



De uitbarsting duurde acht minuten. Op Twitter gaan beelden rond waarop de uitbarsting vermoedelijk te zien is. Inwoners van Tonga zeiden dat het klonk alsof er vlakbij meerdere bommen tot ontploffing kwamen. ,,Het was gigantisch. Ons huis begon te schudden. Enkele minuten laten werd het huis gevuld met water. Bij de buren was een muur ingestort”, zegt een bewoners van Tonga. ,,Je hoorde overal mensen schreeuwen. Iedereen wilde naar hoger gelegen gebieden.” Zelfs op het 800 kilometer verderop gelegen Fiji was de uitbarsting te horen. Het klonk daar als een serie heftige donderslagen.



De vulkaan bevindt zich ongeveer 2000 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland en op een dertigtal kilometer van het eiland Fonuafo’ou (ook bekend als Falcon Island), dat bij Tonga hoort.