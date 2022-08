Onderzoek: extreme hitte treft in toekomst 107 miljoen Amerikanen

In de Verenigde Staten zullen in het jaar 2053 zo’n 107 miljoen Amerikanen te maken krijgen met minstens een dag van extreme hitte per jaar. Het gaat om een dag waarop de gevoelstemperatuur 52 graden Celsius is. In 2023 maken 8,1 miljoen Amerikanen dat minstens een dag per jaar mee, schrijven onderzoekers van de First Street Foundation in een nieuwe studie.