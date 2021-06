Onderzoek naar Duitse arts die per ongeluk 9-jarig meisje vaccineert

Het incident vond zaterdag plaats in het vaccinatiecentrum in Bobingen, zo’n 12 kilometer ten zuiden van de stad Augsburg. De vader van het meisje had er een afspraak voor het krijgen van zijn tweede coronaprik en zijn dochtertje vergezelde hem. Volgens de man vroeg de arts zijn dochter in het vaccinatiehokje of ze bang was voor injecties. Nadat het meisje ‘nee’ had geantwoord, ontsmette de arts haar bovenarm. De vader dacht aan een grap maar zag even later dat zijn dochter de voor hem bedoelde prik toegediend kreeg, meldt de Augsburger Allgemeine.