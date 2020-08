Onderzoek naar mogelijk onwettig optreden Pompeo op Republikeinse conventie

Castro, die voorzitter is van de subcommissie die toezicht houdt op het ministerie van Buitenlandse Zaken, schrijft in een brief aan onderminister Stephen Biegun dat Pompeo's optreden op de Republikeinse conventie ‘zeer ongebruikelijk’ is. Volgens Castro is Pompeo's voornemen om de conventie toe te spreken mogelijk in strijd met de wet.