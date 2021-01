Onderzoek naar SpaceX na raketcrash

De techsite The Verge meldt dat SpaceX bij die test zich niet had gehouden aan de voorwaarden waarvoor de FAA toestemming had verleend. Zowel de licentieovertreding door SpaceX als de explosie was voor de FAA aanleiding voor een formeel onderzoek. Het is niet bekend aan welke voorwaarden het ruimtevaartbedrijf zich niet heeft gehouden.