Onderzoeker: ‘Aanslag 9/11 had niets met Afghanistan te maken’

Spaanse (19) die als baby in couveuse verwisseld werd, eist drie miljoen schadever­goe­ding

8 september Een Spaanse vrouw (19) heeft een schadevergoeding van drie miljoen euro geëist, omdat ze als baby in een ziekenhuis in de stad Logroño werd verwisseld. Door de pijnlijke vergissing belandde de vrouw in een disfunctioneel gezin waarin haar ouders niet voor haar konden zorgen. De vrouw, die anoniem wil blijven, werd door haar vermeende grootmoeder opgevoed.