Onderzoekscommissie VS krijgt belastingaangiftes Trump eindelijk in handen

De commissie probeerde de documenten jarenlang via juridische procedures in handen te krijgen. Volgens Trump is het onderzoek naar zijn financiële verleden van de door de Democraat Richard Neal geleide commissie politiek gemotiveerd.

Het is gebruikelijk dat presidentskandidaten en zittende presidenten inzicht geven in hun belastingaangiften. Trump is de eerste president in vier decennia die weigert dergelijke belastingpapieren openbaar te maken. Hij praat veel over zijn zakelijke successen, maar wil geen details over zijn bezittingen en zakelijke activiteiten prijsgeven. In een van de talrijke rechtszaken die los van het parlementsonderzoek gaande zijn, wordt de Trump Organization door de openbare aanklager van New York beschuldigd van fraude en misleiding.