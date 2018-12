Onderzoeksleider Ivana Smit erkent nu pas ‘mogelijk’ spoor van worsteling

De politie in Kuala Lumpur heeft de dood van Ivana Smit nooit als een misdrijf onderzocht. De onderzoeksleider erkende pas vandaag in een kruisverhoor dat er ‘misschien’ een spoor van een worsteling was. Ook andere verdachte signalen waren echter geen reden voor nader onderzoek.

Sankara Nair, de advocaat van de familie Smit, pakte inspecteur Faizal, de man die het onderzoek leidde, vandaag in een kruisverhoor voor de Maleisische rechtbank hard aan.

Ivana Smit viel 7 december na een wilde nacht met drank en drugs van de 20ste verdieping van het balkon van Alex en Luna Johnson. De Johnsons lagen te slapen. Volgens de familie Smit heeft het Amerikaanse echtpaar iets met haar dood te maken. Ze zou overleden zijn in het appartement en daarna zouden de Johnsons zich hebben ontdaan hebben van haar lichaam door het over de rand te gooien. Volgens Nair kon kon het Amerikaanse echtpaar Alex en Luna Johnson dankzij het gebrek aan doortastendheid bij de politie Maleisië ontvluchten toen de grond te heet werd onder hun voeten

Cider

Inspecteur Faizal was vanaf het moment dat hij Ivana’s ontzielde naakte lichaam zag ervan overtuigd dat het een noodlottig ongeluk was. Hij beweerde bijvoorbeeld dat hij een gebroken fles cider in het appartement van de Johnsons niet had gezien. Pas toen hij een foto van zijn eigen technische recherche onder ogen kreeg, gaf hij toe dat er een gebroken fles lag.

Faizal beaamde pas vandaag dat dat ‘misschien’ een spoor van een worsteling was. Ook de merkwaardige houding waarin Ivana werd gevonden, met de armen gebogen op haar borst - wat volgens de Nederlandse patholoog Frank van de Goot een aanwijzing was voor lijkstijfheid - was voor Faizal geen reden om nader te onderzoeken.

Faizal stond niet alleen in zijn hypothese. Sergeant Haliza, die de eerste dagen het onderzoek leidde, had zelfs orders gekregen van haar superieuren om de zaak als een ongeluk te beschouwen. Toen Faizal eenmaal het onderzoek helemaal overgenomen had, zag hij geen redenen daarvan af te wijken. Hij gaf wel orders om de voetsporen op het balkon, richting de rand, te onderzoeken. Hij geloofde dat die van Ivana waren. Eerder in de rechtszaak werd al vastgesteld dat volstrekt onduidelijk was van wie die voetstappen waren.

Misdrijf

Volgens Nair, zelf oud-politie-inspecteur, had Faizal uit moeten gaan van een misdrijf en dat onderzoek had misschien uit kunnen wijzen dat het een ongeluk was. Faizal, die zich veel details niet meer herinnerde en ook geen minutieus verslag van zijn onderzoek had bijgehouden, was het er niet mee eens.

Alex en Luna Johnson verlieten Maleisië op 29 maart. Een paar weken eerder kwamen er drie belangrijke rapporten vrij: het dna-onderzoek (er werd dna van Alex Johnson onder Ivana’s nagels gevonden), het toxicologisch rapport (er waren zoveel drugs gebruikt dat Ivana mogelijk al dood was toen ze viel) en de autopsie. Volgens Nair heeft Faizal de rapporten niet bestudeerd, want dan had hij aanwijzingen gevonden om op door te rechercheren. Nair: ,,En toen waren de vogels gevlogen.’’

Faizal zei geen idee te hebben waar de Johnsons momenteel zijn. De Amerikanen werden opgeroepen om te getuigen, maar ze weigeren terug te keren naar Maleisië. Ze zijn onschuldig, verklaarden ze.