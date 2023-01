Ongeloof en afschuw nadat man ex in brand steekt en kinderen meeneemt in vuurdood: ‘Hij is een monster’

In het Belgische dorp Vaudignies heeft een 41-jarige man zijn ex in brand gestoken. Nadien pleegde hij zelfmoord door zijn auto in brand te steken. Hun twee kinderen van 9 en 7 nam hij mee in de vuurdood. Ook de ex-partner overleefde het familiedrama niet.