Ongeluk op Poolse snelweg kost 6 mensen het leven

Boris Johnson wil ‘brexitre­ke­ning' niet betalen tot hij betere deal krijgt

11:52 Boris Johnson zegt dat hij de Brexit-rekening die het Verenigd Koninkrijk Europa verschuldigd is na een brexit, niet wil betalen totdat de EU akkoord gaat met betere voorwaarden. Johnson is de voornaamste kandidaat om Theresa May op te volgen als premier van Groot-Brittannië en belooft het over een heel andere boeg te gooien. Dat zegt hij in een interview met The Sunday Times.