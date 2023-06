Ongewone aanpak lerarentekort in België: beste leerkracht krijgt meer betaald

Na 22 jaar in coma overlijdt slachtof­fer van bomaanslag op pizzeria in Jeruzalem

Een Amerikaans-Israëlische vrouw die in 2001 zwaargewond raakte bij een bomaanslag op een pizzeria in Jeruzalem, is woensdag overleden. De destijds 31-jarige Chana Nachenberg lag 22 jaar in coma.