Ongewone spierballentaal over de krijgsmacht voor een Duits politiek leider

,,Duitsland zal in Europa spoedig over het grootste conventionele leger van de Navo beschikken’’, zei Olaf Scholz begin deze week in de Duitse krant Stuttgarter Zeitung. Het waren ongewoon grote woorden voor een Duits politiek leider, in de traditie van naoorlogs pacifisme in Europa, waarin het moderne Duitsland zich nauwelijks aan militaire operaties durfde te wagen en bijna alleen ‘vredesmissies’ in verre buitenlanden ondersteunde.