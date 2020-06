Onrust bij protesten in Londen, veel opstootjes en confrontaties met politie

videoIn het Verenigd Koninkrijk wordt vandaag op meerdere plekken gedemonstreerd tegen racisme. In hoofdstad Londen loopt het daarbij uit op confrontaties met de politie. Naast de anti-racisme demonstranten zijn daar ook tegendemonstranten de straat op gegaan om monumenten van historische figuren te beschermen. Op beelden is te zien dat de protesten onrustig verlopen. Er zijn opstootjes en de politie is bekogeld met flessen en blikjes.

In de hoofdstad is veel politie op de been om de demonstraties niet te laten escaleren. De twee groepen met honderden betogers staan dicht bij elkaar. De politie houdt ze uit elkaar op Trafalgar Square. Door de tegendemonstranten wordt onder meer met flessen en blikjes gegooid en vuurwerk afgestoken. De politie heeft traangas ingezet om de betogers in het gareel te houden. Ook heeft de Londense politie gewaarschuwd dat sommige mensen wapens proberen mee te nemen naar protestacties.

Bij Parliament Square verzamelden zich honderden mensen in voetbalshirts. Ze scanderen ‘Engeland, Engeland’ en ‘Winston Churchill, hij is één van ons’ in de buurt van het standbeeld van de oorlogspremier.

Volledig scherm Er wordt onder meer gedemonstreerd op Trafalgar Square. © EPA

Omdat de sfeer in de stad grimmig is, heeft een Black Lives Matter groep vandaag een geplande demonstratie afgelast. De groep zegt dat de aanwezigheid van de tegendemonstranten het onveilig zou maken.

De politie zegt vanwege het coronavirus liever helemaal geen grote groepen mensen te willen zien. De betogers die toch de straat op gaan, moeten zich volgens politiechef Bas Javid aan de geplande route houden. Ook waarschuwt hij dat de betogers om 17.00 uur vanmiddag weg moeten zijn of anders opgepakt kunnen worden.

Standbeelden

De protesten tegen racisme hebben ook in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een discussie over standbeelden van historische figuren. Betogers haalden eerder in Bristol het beeld neer van slavenhandelaar Edward Colston en gooiden het in het water.

De autoriteiten hebben in Londen uit voorzorg standbeelden afgeschermd, waaronder het beeld van Churchill. Daar had iemand vorige week met verf ‘is een racist’ opgespoten, tot woede van sommige Britten. ,,Mijn cultuur wordt aangevallen. Dit is mijn cultuur en mijn Engelse geschiedenis. Waarom moet Churchill worden afgeschermd?”, zei een betoger.

Ook in andere steden wordt vandaag gedemonstreerd tegen racisme, onder meer in de Franse hoofdstad Parijs. Daar hebben duizenden mensen zich verzameld om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme. Op een spandoek op de Place de la Republique stond de boodschap: ‘Ik hoop dat ik vandaag niet gedood zal worden omdat ik zwart ben.’