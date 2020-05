Onrust op Franse school: na drie dagen blijkt docent corona te hebben

In het stadje Château-Salins, in Noordoost-Frankrijk, was er de afgelopen dagen paniek. Een week geleden gingen de scholen er weer gedeeltelijk open: een kleuter- en een basisschool. Zo’n 50 van de 270 schoolkinderen huppelden vrolijk als eersten de klaslokalen weer binnen na acht weken quarantaine. Maar afgelopen vrijdag – na drie dagen lesgeven – bleek één van de docenten ziek te zijn. Zij werd positief getest op corona.

De burgemeester besloot om beide scholen weer te sluiten. De ouders werden geïnformeerd: hun kinderen mochten opnieuw thuisblijven. De andere leraren werden getest op het virus maar de schoolkinderen niet, ‘omdat de hygiënische voorschriften op de school goed werden gevolgd’, volgens de regionale gezondheidsdienst. Zo werd er in en buiten de klas afstand gehouden en droeg de lerares een masker.

Veel inwoners van Château-Salins waren boos of verbaasd. ,,Hadden ze niet kunnen testen vóór de school weer open ging?’’, vroeg iemand zich af in de lokale pers. ,,Als de leraar ziek was, kan hij toch ook de kinderen hebben besmet?’’, was de vraag van een ander.

Sluitingen

In totaal hebben de Franse autoriteiten weer heel wat scholen gesloten van de 40.000 die vorige week open gingen nadat er zeventig coronabesmettingen of vermoedens van besmetting waren vastgesteld die gelieerd werden aan de scholen. ,,In bijna alle gevallen waren de mensen besmet búiten de school’’, liet minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer daarop weten.

Zijn departement wilde geen overzicht geven maar uit berichten in de Franse pers blijkt dat in de meeste gevallen personeel ziek was. In Nice en Roubaix bleken ook twee kinderen positief te zijn getest. In die laatste stad werden na die ene besmetting zelfs álle zeven scholen gesloten, uit voorzorg. ,,De kans bestaat dat dit kind in contact is geweest met andere kinderen’’, lieten de autoriteiten weten.

Volgens de minister van Onderwijs zijn de sluitingen het bewijs dat de protocollen worden gevolgd: als er gevaar is gaan de schooldeuren dicht. Maar in alle andere gevallen is het beter als het onderwijs wél doorgaat, zegt hij. ,,Voor kinderen zijn de risico’s kleiner op school dan thuis, zeggen medici.’’