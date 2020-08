Onrust VS na neerschieten zwarte man ‘voor ogen van zoons’, politie zet traangas in

Positie evange­lisch kopstuk VS wankelt nu hij wordt achter­volgd door privéschan­da­len

8:01 Het invloedrijke Amerikaanse evangelische kopstuk Jerry Falwell jr. ligt onder vuur na meerdere schandalen in de persoonlijke sfeer. Volgens The Washington Post en The New York Times is hij opgestapt als hoofd van de christelijke Liberty University, maar zelf ontkent hij dat. Volgens de universiteit zelf wordt er nog onderhandeld over zijn vertrek.