Onschuldige veroordeelde in VS vrij na 23 jaar cel

Exclusief: De grootste roze diamant ter wereld

13 oktober De grootste roze diamant ter wereld moet naar verwachting 30 miljoen dollar (25,3 miljoen euro) opleveren tijdens een veiling volgende maand. 'The Raj Pink' is met het gewicht van 37,3 karaat in zijn categorie de grootste edelsteen, meldt veilinghuis Sotheby's.