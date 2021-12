Onthoofd, in stukken gehakt en in delen verstopt: deze moord schokt Frankrijk

Gevaarlij­ke Franse gevangene na gewelddadi­ge ontsnap­ping gearres­teerd in Duitsland

De Duitse politie heeft zondag in Düsseldorf een voortvluchtige gedetineerde uit Frankrijk gearresteerd. De van moord verdachte Louis Folkert (28) ontsnapte dinsdag na een vermeende zelfmoordpoging in een huis van bewaring in het noordwesten van Parijs.

