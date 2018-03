Ontmoeting VS en Noord-Korea onzeker: Trump eist concrete stappen

Eerder zei Trump dat hij een per brief verzonden uitnodiging van Kim zou aanvaarden. De topontmoeting zou vooral moeten gaan over het stoppen van rakettesten door Noord-Korea en uiteindelijk het terugdringen van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Mocht de ontmoeting doorgaan, dan is het de eerste keer in de geschiedenis dat een Amerikaans en Noord-Koreaans staatshoofd elkaar in levenden lijve zullen spreken.