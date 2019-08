Ontroostbare weduwe krijgt op dag overlijden echtgenoot recht op zijn zaadcellen

Een weduwe uit Australië is op de dag dat haar echtgenoot zich van het leven had beroofd naar de rechter gestapt om het recht op zijn sperma af te dwingen. Jermimah Moylan, de vrouw, kreeg haar zin waarna uren later operatief zaadcellen uit het stoffelijk overschot van haar zo geliefde Sebastian werden verwijderd. ,,Zijn vroegtijdige dood mag onze vurige kinderwens niet in de weg staan.”

Volgens de Britse tabloid Daily Mail stierf Sebastian op 14 augustus. Enkele uren later al diende de vrouw uit Sydney haar opvallende verzoek in. Jermimah Moylan vindt dat er niks vreemds is aan haar vurige wens over het zaad van haar overleden man te kunnen beschikken. En de rechter geeft haar gelijk. ,,Ik kan nu met de cellen van mijn man beginnen aan reageerbuisbevruchting. En hoop van harte dat op termijn ons kindje geboren zullen worden”, vertelt de 27-jarige weduwe aan de krant.

Sebastian en Jermimah Moylan ontmoetten elkaar op de middelbare school en vanaf dat moment spraken ze al over het krijgen van kinderen. Ze trouwden in 2015 en wilden volgend jaar proberen een baby op de wereld te zetten. De vrouw bezocht de afgelopen tijd artsen om zeker te weten dat haar lichaam klaar zou zijn voor een zwangerschap. En dat was ze. Sebastian was ook al met de toekomst bezig. Hij bouwde de afgelopen jaren een huis met genoeg ruimte voor een groot gezin. Het geluk leek het koppel toe te lachen. Totdat de man, een leeftijdgenoot van de vrouw, uit het leven stapte.

De man liet zijn nabestaanden ontroostbaar achter. Maar terwijl ze in diepe rouw was, realiseerde de vrouw zich dat Sebastian weliswaar dood was maar niet hun gezamenlijke kinderwens. De avond van zijn overlijden, zocht Jermimah wanhopig contact met een gerechtshof. Juristen daar stelden dat haar verzoek zo goed als onmogelijk was. De afgelopen zeven jaar kreeg in een soortgelijk geval één vrouw toestemming het zaad van haar overleden man te laten ‘oogsten’. Jermimah zocht contact met die vrouw en nam haar voormalige advocaten in de arm. Met succes.

‘Fantastische vader’

Jermimah is nu volgens eigen zeggen ‘naar omstandigheden zielsgelukkig’. ,,Ik weet nu dat mijn overleden man op een bijzondere manier altijd bij me zal zijn en zal ‘voortleven’. Sebastian is de enige man met wie ik kinderen zou willen. En ik hoop dat me dat gegeven zal zijn. Sebastian zou een fantastische vader zijn geweest en ik zal zijn toekomstige zoon of dochter vertellen hoe geweldig hij was.”

Volgens de vrouw was er haast bij het weghalen van het sperma. ,,Dat moet binnen 24 uur na het overlijden. Verder moet ik het binnen nu en tien jaar gebruiken. Daarna wordt het volgens de artsen onbruikbaar.” Jermimah mag overigens nog niet met gierende banden naar het ziekenhuis voor de zo gewenste ivf-behandeling. Ze kreeg wel het recht om het zaad te laten verwijderen, maar moet langs juridische weg nog wel toestemming krijgen om haar eitje met erfelijk materiaal van haar man te laten bevruchten. Wanneer die zaak dient, is nog onduidelijk.

Vrienden en familieleden van het stel zijn recent een inzamelingsactie begonnen om geld bijeen te krijgen voor de uitvaart van Sebastian, juridische procedures die nog zullen volgen en de uiteindelijke ivf. Waarom de man uit het leven stapte, is onbekend.