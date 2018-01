Ontruimingen wegens gaslek in centrum Londen

De brandweer heeft hoge concentraties van gas in de lucht geconstateerd in de nabijgelegen Craven Street. De brandweer assisteert de politie bij het verhelpen van een gesprongen gasleiding die is ontdekt. ,,We hebben nog geen idee waarom het lek is ontstaan. Onze onderzoekers zijn dit nu ondergronds aan het nalopen en isoleren de plek rond het lek. Er is op dit moment nog steeds een te hoge concentratie gas in de lucht'', aldus een woordvoerder van de Londense brandweer.