Ontsnapte olifanten laten spoor van vernieling achter in China: schade gaat richting miljoen

Opnieuw zoekactie naar voortvluch­ti­ge Belgische militair: ‘Geen signalen dat dreiging verdwenen is’

30 mei De politie en het leger zochten vanavond opnieuw naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings (46). Ditmaal in het Belgische dorpje Lanklaar, maar hij is niet aangetroffen. Afgelopen nacht werd al een kleinschalige zoekactie uitgevoerd in de Limburgse gemeente Zutendaal. Er zijn geen signalen dat de dreiging rondom Conings in België volledig verdwenen is.