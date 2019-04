Ontvoerde Rode Kruis-verpleegster na vijf jaar mogelijk nog in leven

Een Nieuw-Zeelandse verpleegster die ruim vijf jaar geleden in Syrië werd ontvoerd, is mogelijk nog in leven. Dat zegt het Internationale Comité van het Rode Kruis, dat haar naam nu voor het eerst vrijgeeft in een poging haar vrijlating te bespoedigen.

De 62-jarige Louisa Akavi en twee van haar Syrische collega’s worden al sinds eind 2013 vastgehouden, langer dan elke andere medewerker ooit in de 156-jarige geschiedenis van de internationale hulporganisatie. Nu het laatste bolwerk van Islamitische Staat is gevallen, hoopt het Rode Kruis de drie alsnog levend terug te vinden, zo schrijft The New York Times.

IS verloor haar laatste territorium in maart, maar al in februari werd bekend dat IS-strijders informatie over Akavi, de Britse journalist John Cantlie en de Italiaanse priester Paolo Dall’Oglio gebruikten tijdens onderhandelingen om als vrij man uit Baghuz weg te kunnen komen. Daarmee werd de hoop dat de vrouw nog in leven was, gevoed.

In 2014 mislukte een poging van de Amerikaanse strijdkrachten om Akavi te redden. Het Rode Kruis hield echter al die jaren de identiteit van Akavi geheim om haar te beschermen. ,,Alle beslissingen die we hebben genomen sinds het moment dat ze werd ontvoerd, hebben we gedaan met het oog op een zo'n groot mogelijke kans op haar uiteindelijke vrijlating‘’, zo zegt algemeen directeur Yves Daccord in de NYT.

Dat haar naam nu wel wordt vrijgegeven komt omdat de organisatie vreest voor wat er in de nadagen van IS met de gevangenen gaat gebeuren. ,,Na de val van het laatste IS-bolwerk in Syrië, hopen we dat we opnieuw in contact kunnen komen met Louisa. Anders vrezen we dat we haar spoor straks niet meer kunnen volgen’’, legt het hoofd operaties Dominik Stillhart uit.

IS proberen te beïnvloeden

Stillhart bevestigt dat de hulporganisatie in de eerste jaren na Akavi’s verdwijning actief in gesprek was met de terreurorganisatie over haar vrijlating, maar dat ze de organisatie niet konden overtuigen. ,,Gezien de aard van ons werk hebben wij relaties met gewapende groepen over de hele wereld en proberen wij op zoveel mogelijk manieren een positieve uitkomst te bewerkstelligen’’, aldus Stillhart.

De laatste bevestigde waarneming van Akavi was eind 2018 nabij de rivier de Eufraat aan de Syrisch-Iraakse grens, nadat ze op verschillende plaatsen in Syrië, inclusief naar Raqqa, al-Susa en al-Bukamal werd vastgehouden, aldus Stillhart. ,,Het was ongelooflijk om te horen dat ze nog leefde en nog steeds leek te doen waarvoor ze is opgeleid en al lang doet: medische hulp verlenen in een oorlogsgebied.’’



Volledig scherm Alaa Rajab, Louisa Akavi en Nabil Bakdoune. De Syriërs waren de chauffeurs van het medisch konvooi dat in oktober 2013 werd overvallen, waarna de drie samen met vier anderen werden ontvoerd. © AFP

Zeventiende missie