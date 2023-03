Ontvoering Amerikanen in Mexico: twee van de vier zijn dood, wilden naar plastisch chirurg

Italiaanse oud-pre­mier aange­klaagd voor coronado­den Bergamo: ‘Dood door schuld’

De voormalige Italiaanse premier Conte en de gouverneur van Lombardije, Fontana, zijn aangeklaagd wegens dood door schuld. Volgens het Openbaar Ministerie in Bergamo hebben zij verzuimd snel een ‘rode zone’ in te stellen in het voorjaar van 2020, toen corona Bergamo teisterde.