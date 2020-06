Ontwerper ‘I love New York’-logo overleden

Glaser had een lange en productieve carrière als grafisch ontwerper. Hij ontwierp onder meer een iconische poster van Bob Dylan ter gelegenheid van diens album Bob Dylan's Greatest Hits uit 1966. De afbeelding toont het profiel van de zanger met bontgekleurd haar. Ook was hij in 1968 medeoprichter van New York Magazine. Het Museum of Modern Arts in New York en in het Centre Pompidou in Parijs organiseerden solotentoonstellingen van zijn werk.