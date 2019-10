Onze vrouw in Londen: ‘Dit is de belangrijkste fase in de brexit’

In het Britse parlement zijn twee belangrijke stemmingen over de brexit. Na vanavond weten we of premier Boris Johnson zijn allerbelangrijkste belofte nog kan waarmaken, ziet Suse van Kleef, correspondent van het AD in Londen.

Wéér een belangrijke dag voor de brexit. Hoe cruciaal is deze?

,,We zijn nu in de belangrijkste fase beland. Zo ver zijn we nog nooit gekomen. Na vanavond weten we of een brexit op 31 oktober mogelijk is. Er zijn twee stemmingen. Vanaf 20.00 uur moeten parlementariërs aangeven of ze in hoofdlijnen de brexitwetgeving steunen. Daarna is er een stemming over het tijdspad.’’

Wat is het meest waarschijnlijke scenario?

,,De verwachting is dat Johnson de stemming over de wetgeving nipt wint. Een kleine meerderheid van de parlementariërs lijkt het eens met het principe van de brexitdeal- en wetgeving. Daar stemmen ze mee in, maar de kans is zeer aanwezig dat het tijdschema daarna wordt weggestemd.

,,Dat schema is van cruciaal belang. Johnson wil namelijk in drie dagen de wet door het Lagerhuis duwen. Dat is heel erg kort. Veel parlementariërs zijn daar boos over. Dit is voor de Britten de belangrijkste wet in decennia. Ze moeten 110 pagina’s tekst vol juridisch jargon doorploegen, waar ze niet in getraind zijn. Daar hebben ze normaal weken of maanden de tijd voor. Juridische experts zeggen al 1 of 2 weken nodig te hebben om alles voldoende te begrijpen, laat staan parlementariërs.’’

Als het parlement niet akkoord gaat met het tijdspad, wat is dan het gevolg?

,,In dat geval moet de hele wet terug naar de tekentafel om te kijken of er alsnog de komende maanden een brexit mogelijk is. Dat betekent sowieso weer een vertraging. Maar Johnson lijkt daar geen zin in te hebben. Hij zei vanmiddag in het parlement dat hij gaat aansturen op nieuwe verkiezingen als het Lagerhuis zijn tijdspad verwerpt. Ook dat zou natuurlijk vertraging betekenen.’’

Volledig scherm © AFP

En als Johnson beide stemmingen wint?

,,Dan boekt hij een belangrijke overwinning en hebben we nog steeds kans dat er een brexit met deal plaatsvindt op 31 oktober . Dan moet hij de komende dagen nog wel een heleboel hordes nemen. Het Lagerhuis en het Hogerhuis kunnen nog amendementen indienen waarmee de hele trein van de rails kan worden geduwd. Als een amendement wordt aangenomen, moet Johnson de brexitwet ingrijpend aanpassen en wordt het anders dan de deal die hij met de Europese Unie sloot. Dat is voor hem onacceptabel, en dan zal hij de wet hoogstwaarschijnlijk intrekken. Dus zelfs als Johnson vanavond alles wint, is hij er nog lang niet.’’



Hoe is inmiddels de stemming in het land?

,,Bedrijven dringen aan op een beslissing, welke dan ook. Uitstel en onzekerheid kosten geld. Het volk is ook brexitmoe. Het gaat al 3,5 jaar nergens anders meer over. De ene helft vindt dat het zo snel mogelijk geregeld moet zijn, met het risico dat de brexitonderhandelingen klappen en ze eruit crashen zonder deal. De andere helft wil nog steeds geen brexit, en pleit ervoor dat als het dan toch moet, het heel goed en nauwkeurig geregeld wordt. De verdeeldheid in het land blijft.’’

Is dit de dag die Johnson kan maken of breken?

,,Zo stellig zal het niet zijn. Maar na vanavond weten we wel of Johnson zich aan zijn allerbelangrijkste verkiezingsbelofte kan houden. Een brexit op 31 oktober was voor hem ‘do or die’. De kans is groot dat hij die belofte moet breken. Dan heeft hij wat uit te leggen aan het volk. Zijn imago zal een flinke knauw krijgen. Johnson zal zich dan gelijk verdedigen door te zeggen dat hij, met het sluiten van de deal met de EU, zijn uiterste best heeft gedaan, maar dat het parlement hem tegenwerkt. Dat zij schuldig zijn aan een nieuw uitstel.’’

Volledig scherm © Getty Images