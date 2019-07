Ooggetuigen: slachtoffer was kansloos tegenover ‘moordlustige spoorduwer’

Vader van Canadese tiener die verdacht wordt van drie moorden: ‘Hij is op zelfmoord­mis­sie’

18:36 De vader van één van de twee voortvluchtige Canadese tieners die verdacht worden van de moord op een jong koppel en een oudere man in Canada, heeft in een emotioneel interview verteld dat zijn zoon ‘heel veel pijn’ in zich draagt en waarschijnlijk op ‘zelfmoordmissie’ is.