Ook Canada schiet hoogvliegend object uit de lucht met hulp van Amerikanen

Spullen inzamelen voor slachtof­fers aardbeving? ‘Hartver­war­mend, maar geld is beter’

De aardbeving in Turkije en Syrië leidt ook in Nederland tot een stortvloed aan hulpacties, de ene nog hartverwarmender dan de andere. Maar, zeggen experts: denk goed na wat je stuurt, en of het misschien niet beter is om geld te geven. ,,De vraag is: wat is het juiste moment voor de juiste spullen?”

8 februari