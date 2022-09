Ook de koninklijke bijen weten dat Elizabeth is overleden: ‘De nieuwe baas zal goed voor jullie zijn’

De afgelopen dagen was te merken hoe het overlijden van een Britse monarch wordt omgeven door bijzondere rituelen, maar één traditie spant toch echt de kroon. De duizenden bijen die verblijven in de bijenkasten van de paleistuinen zijn namelijk ook geheel volgens protocol door de koninklijke imker geïnformeerd over het overlijden van hun koningin, en de troonsbestijging van de nieuwe koning, Charles III.

John Chapple, de officiële paleisimker van het Britse koningshuis, was een van vele Britten die vrijdag na het nieuws van het overlijden van koningin Elizabeth II aan de slag moest om de rouwperiode van de monarch op rolletjes te laten lopen. De 79-jarige man snelde naar de tuinen van Buckingham Palace en Clarence House om zijn bijen op de hoogte te brengen van het verdrietige nieuws.

Aan Britse nieuwssite MailOnline vertelt Chapple hoe hij te werk is gegaan. Zo zou hij eerst zwarte linten om de bijenkasten hebben gebonden, waarna hij ze in een zachte toon vertelde dat ze een nieuwe meester hadden. Chapple: ,,Dan klop je op iedere kast en zeg je: ‘De bazin is dood, maar ga nog niet weg. Jullie nieuwe baas zal goed voor jullie zijn’.”

Chapple is al vijftien jaar de officiële imker van de koningin, ‘en hopelijk nu ook van de koning’. Dertig jaar geleden begon hij met zijn eerste bijenkast. ,,Het begon allemaal omdat mijn vrouw zo van honing houdt. Ik kocht destijds een boek over het houden van bijen voor haar, en toen zei ze tegen mij: ‘Nu is het jouw beurt’.” Het houden van bijen werd een van zijn grootste hobby's, en toen hij in zijn pensioen de positie van Royal Beekeeper aangeboden kreeg, kon hij dat niet afslaan.

Meer dan een miljoen bijen

Hij legt uit dat bij Clarence House, in het Londense Westminster, twee bijenkasten staan. Bij Buckingham Palace staan er vijf. ,,In deze tijd zitten er in iedere kast zo'n 20.000 bijen. Misschien zijn dat er meer, maar ik kan ze niet zo goed tellen. In de zomer zijn het er meer dan een miljoen.”

Ook bijen zijn geïnformeerd over het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

‘Het vertellen van de bijen’

Het was dan ook zijn vrouw die hem informeerde over ‘het vertellen van de bijen’. In veel Europese landen was het vroeger gebruikelijk om de bijen te vertellen over belangrijke levensgebeurtenissen. Zo werden bijen op de hoogte gehouden van geboortes, huwelijken, en ook de dood van hun baasjes. Wanneer dat niet gebeurde, dan zouden de bijen, waarvan gedacht werd dat het boodschappers waren tussen onze wereld en het hiernamaals, hun bijenkasten verlaten, stoppen met het produceren van honing, of zelfs dood gaan.

Deze vorm van bijgeloof wordt voornamelijk gelinkt aan de Engelse geschiedenis, maar ook in Duitsland, Frankrijk, Amerika, en Nederland werden bijen door veel mensen op de hoogte gehouden van de ins en outs van het gezinsleven. Dat het Britse koningshuis dit gebruik nog steeds uitvoert, is dus bijzonder te noemen, maar het past zeker in de rouwperiode die gevormd wordt door oude rituelen en protocollen.

