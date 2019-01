Ook Denemarken bouwt anti-zwijnenhek aan Duitse grens

De eerste paal voor de Deense grensafsluiting gaat maandag bij de plaats Pattburg de grond in. Verwacht wordt dat in de loop van het jaar de hele 70 kilometer lange landgrens tussen Denemarken en Duitsland van een 1,5 meter hoge barrière is voorzien.

De bouw is omstreden onder natuurbeschermers. Die vrezen dat de omheining ook wolven, otters en goudjakhalzen zal beperken in hun bewegingsvrijheid. Critici betwijfelen of het hek de wilde zwijnen wel zal tegenhouden.

Gevallen van varkenspest zijn eerder in Oost-Europa vastgesteld en in september ook in België.

Limburg

Eind november werd in de provincie Limburg begonnen met het anti-zwijnenhek langs de grens met Duitsland. Het dertig kilometer lange wildraster verrees tussen Venlo en Vlodrop, onder Roermond. Daar bestonden al wildrasters maar die vormden nog geen aaneengesloten barrière.

De provincie en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond maken het laatste stukje dicht en verbeteren het bestaande deel. De grens is over dat stuk dan volledig gesloten voor overstekend wild. ,,We kunnen wel elke boer apart vragen om hun land af te rasteren, maar we pakken het liever gezamenlijk aan’’, zei gedeputeerde Hubert Mackus destijds.

Overlast

De zwijnen veroorzaken in de provincie veel overlast. Zo waren er volgens de de Nederlandse Jagersvereniging in 2017 in Limburg 78 aanrijdingen met de wilde varkens. ,,Dat is vijftig procent meer dan het jaar ervoor. En geloof me, zo’n beest van 180 kilo wil je niet op je auto hebben’’, zegt gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg.