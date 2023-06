Ook Duitsland worstelt met klimaatactivisten die straten blokkeren en zich vastkleven

Weer twijfels over gezondheid Loekasjen­ko: ‘Hij heeft zijn eigen doodvonnis getekend’

Is hij ernstig ziek of is er niets aan de hand? De gezondheidstoestand van de Belarussische president Alexander Loekasjenko, Vladimir Poetins trouwste bondgenoot, blijft de gemoederen bezighouden. Nu weer speculeert een oppositieleider dat de dictator ‘in kritieke toestand in het ziekenhuis’ heeft gelegen na een ontmoeting met zijn Russische evenknie.