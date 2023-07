Ook Griekse eilanden Corfu en Evia door brand getroffen, toeristen geëvacueerd

bogota Nederland­se diplomaat in Colombi­aans restaurant bestolen, mogelijk gevoelige documenten ontvreemd

In Colombia is afgelopen dinsdag een Nederlandse diplomaat beroofd terwijl hij in een restaurant een hapje aan het eten was. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou volgens de Colombiaanse politie gaan om een laptop met daarop diverse gevoelige documenten. Het ministerie kan dat laatste niet bevestigen. ,,We staan onze collega wel bij in deze voor hem vervelende kwestie.”