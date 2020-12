Ook groen licht van Britse Hogerhuis voor brexitdeal

Tim trilt heen en weer in Sloveens huis door aardbeving in Kroatië: 'We waren in shock’

29 december Kroatië is vandaag in de ban van een aardbeving die zeker zes mensen het leven heeft gekost. De beving was voelbaar in heel Kroatië, maar ook in Oostenrijk, Hongarije, Italië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en zelfs in Tsjechië en Slowakije. Tim Zupančič zat ongeveer tweehonderd kilometer verderop in Domzale, een Sloveens dorp ten noorden van hoofdstad Ljubljana. Hij trilde van de bank af, vertelt hij. ,,Ik heb wel eens eerder een aardbeving meegemaakt, maar deze voelde veel sterker aan.”