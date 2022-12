Ook maffiavrachtwagen met 900 kilo drugs stortte naar beneden van snelwegbrug in Genua

Justitie in Calabrië kwam de uitspraken op het spoor tijdens het onderzoek tegen de machtige ‘ndrangheta. Het onderzoek leidde dinsdag tot meer dan 60 arrestaties in het zuiden en noorden van Italië.



De afgeluisterde gesprekken zijn van 9 maart 2020. De maffiabazen, van wie er een huisarrest had, bespraken hoe ze weer in het bezit konden komen van de vrachtwagen, en de drugs. De vrachtwagen werd na de instorting van de brug, die 43 doden eiste, in beslag genomen en naar de regio Lazio gebracht. De maffiosi wilden de vrachtwagen weer in Calabrië krijgen.