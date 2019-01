Ook moord op Rus is 'Gülens werk'

Keurig in een strak pak staat politieman Mert Altintas als 'beveiliger' achter de Russische ambassadeur Andrej Karlov in een kunstgalerie niet ver van het Turkse parlement. Het is maandag 19 december 2016. De diplomaat spreekt de genodigden toe bij de opening van een Turkse fototentoonstelling over Rusland. Terwijl de camera's draaien, trekt de Turkse 'lijfwacht' plots zijn pistool en schiet Karlov negen kogels in de rug. Die valt achterover en blijft met gespreide armen en benen levenloos liggen.



Schuimbekkend begint de jonge schutter te schreeuwen, terwijl huilende en in doodsangst verkerende bezoekers wegrennen en wegduiken in de hoop zijn kogels te ontlopen. 'Allahu akbar' (God is de grootste) en 'We moeten de Jihad uitvoeren' klinkt het hol in de verder doodstille galerieruimte. Hij blijft dreigend met zijn pistool zwaaien en schiet nog twee kogels in het lichaam van Karlov.



Drie van de aanwezigen lopen schotwonden op. De dader weigert zich over te geven. ,,Alleen de dood kan me hier vandaan halen'', schreeuwt hij. Er volgt een vuurgevecht met agenten op de tweede verdieping van het gebouw dat eigendom is van de deelgemeente Çankaya. Dit is het bestuurlijke hart van Turkije, met ambassades, ministeries en andere regeringsgebouwen, en het zwaarst bewaakte deel van de hoofdstad. De schutter kan niet ontsnappen. Agenten schieten hem dood.