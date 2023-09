Ook Trumps handlanger Rudy Giuliani ontkent schuld in kiesfraudezaak Georgia

Ouders Franse peuter Émile (2) reageren op verdwij­ning zoontje: ‘We vrezen het ergste’

De ouders van de Franse peuter Émile (2,5) hebben voor het eerst gereageerd op de verdwijning van hun zoon, die al bijna twee maanden spoorloos is. ,,We vrezen het ergste, maar toch blijven we hopen”, zeggen ze.