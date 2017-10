Ook wij willen het zelf bepalen!

Het gras, de vruchtbare grond, de dorpen. Ze zijn cultuur en traditie, en economisch van levensbelang voor de regio Friesland. ,,Toch behandelt Den Haag een Friese boer hetzelfde als een Limburgse. Daar begrijp ik dus helemaal niks van'', zucht Corlienke de Jong, fractievoorzitter van de Fryske Nasjonale Partij (FNP).

Door de gebeurtenissen in Catalonië bezwijkt ze haast onder de vraag of nu ook de Friezen op zichzelf gaan. ,,Raad eens! Néé!'', klinkt het. ,,Friesland hoort bij Nederland. Maar wij willen wel meer zeggenschap over zaken die specifiek zijn voor onze regio. De landbouw, de taal. De manier waarop we de gezondheidszorg in een krimpgebied op peil houden. Daarvoor mag best wat meer erkenning bestaan bij de landelijke overheid.''

Meer autonomie

De Friezen staan daarin niet alleen. De roep om meer autonomie klinkt onder rendierhouders in de naaldwouden van Lapland, onder Corsicanen op hun witte stranden en onder geharde vissers op de Faeröereilanden. Diep in hun hart zijn ze ongelukkig met de natie waartoe ze behoren.

De jaarlijkse Transforming World Atlas van de Bank of America Merrill Lynch toont een indrukwekkend aantal gebieden in Europa die het liefst onafhankelijk zouden zijn. Dat is vaak geen goed idee, zegt Henri de Waele, hoogleraar Internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Vaak krijgt een regio na de afscheiding een terugslag te verwerken. Handeldrijven verloopt moeilijker. Mensen stuiten op allerlei juridische en praktische moeilijkheden. Het duurt jaren voordat die problemen zijn verholpen.''

Dát regio's uit een land willen stappen, begrijpt De Waele wel. ,,Juist met een verenigd Europa vragen groepen zich af wat er overblijft van hun identiteit. Ook economische motieven spelen mee. Welvarende Noord-Italianen snappen niet waarom ze betalen voor die lui in het zuiden. De Catalanen zien dat ze economisch beter presteren dan de rest van Spanje, maar profiteren daar in hun ogen te weinig van. Dat maakt ze boos. Beieren, Corsica of het Baskenland, het zijn stuk voor stuk regio's die al decennialang ontevreden zijn met de natie waarvan zij deel uitmaken.''

Onafhankelijkheidssentiment

Het heeft weinig zin voor een federale overheid zich tegen het onafhankelijkheidssentiment te verzetten, zegt De Waele. ,,Nu ging het referendum in Catalonië gepaard met politiegeweld, waardoor de mensen daar juist nog meer zijn gesterkt in hun wens te breken met de Spanjaarden."

Tegelijkertijd, zegt De Waele, hameren regio's wel heel snel op onafhankelijkheid. ,,Het internationaal recht bepaalt dat een land de culturele, godsdienstige of economische rechten van minderheden moet beschermen. Zolang overheden zich daaraan houden, hoeven regio's zich ook niet af te scheiden. Nu baseren regio's zich te vaak op het recht op zelfbeschikking, maar dat stamt nog uit de tijd van het kolonialisme. Internationale verdragen kunnen best een opknapbeurt gebruiken. Anders dreigt Europa te versplinteren.''