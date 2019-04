Oorlogsbom van 250 kilo tot ontploffing gebracht in Frankfurt: 600 mensen geëvacueerd

President Moreno: ‘Assange wilde spioneren vanuit ambassade’

2:17 Julian Assange probeerde vanuit de Ecuadoraanse ambassade in Londen andere landen te bespioneren. Dat zegt de president van Ecuador Lenín Moreno in gesprek met de Britse krant The Guardian. Assange zat zeven jaar in de ambassade voordat hij daar afgelopen week werd uitgezet.