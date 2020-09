Oorverdovende stilte na kinderporno-aanklacht tegen Duitse oud-international

Het Duitse voetbalwereldje reageerde tot nu toe niet of nauwelijks. Oud-international en voetbalcoach Jürgen Klinsmann, de voormalige trainer van Metzelder, verklaarde in september vorig jaar ,,ervan overtuigd te zijn dat er niets aan de hand is.”



Daarna bleef het stil. Lukas Podolski, (35) die met Metzelder in het Duitse nationale team speelde, reageerde vrijdag als eerste na het nieuws over de aanklacht tegen zijn voormalige teamgenoot. ‘Walgelijk’, schreef de vader van twee kinderen van 12 en 4 jaar oud op Twitter bij foto's van twee krantenkoppen over de ophefmakende zaak.



De Duitse komiek, entertainer en tv-presentator Oliver Pocher (42), die zich herhaaldelijk uitsprak tegen kindermisbruik, plaatste op Instagram eveneens een foto van een krantenkop over de aanklacht. Daarbij schreef hij: ,,Oh man, en je dacht mij via je advocaat te kunnen doen zwijgen, Christoph Metzelder!? Vergeet het. Je blijft walgelijk zolang je geen afstand (van deze zaak) kunt nemen.’’