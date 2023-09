Oost-Libische autoriteiten: ‘Zeker 5200 doden na zware storm, nog duizenden vermist’

Het oosten van Libië is zwaar getroffen door de storm die zondag over land trok. Derna, Benghazi, de Jabal Al-Akhdar-regio’s en de buitenwijken van Al-Marj zouden zwaar zijn getroffen. Op sociale media circuleren beelden van verwoeste gebouwen en auto’s die worden meegesleurd door het water. Premier Osama Hamada van de oostelijke regering van Libië sprak maandag al over tweeduizend doden en duizenden vermisten, maar de hulpdiensten hebben die aantallen nog niet bevestigd. De Oost-Libische autoriteiten hebben nu dus het dodental naar boven bijgesteld.

Vooral de Oost-Libische stad Derna, met 125.000 inwoners, lijkt zwaar getroffen nadat door het noodweer meerdere dammen waren doorgebroken. Minister Hichem Chkiouat (Burgerluchtvaart) van de regering in het oosten van het land meldde dat in de kuststad zeker duizend lichamen geborgen zijn. Hij zag bij een bezoek dat daar ‘overal lichamen’ liggen. ,,Ik overdrijf niet als ik zeg dat 25 procent van de stad is weggevaagd. Vele, vele gebouwen zijn ingestort.”

Volledig scherm Videostill van Libische hulpverleners die maandag bezig waren met het redden van mensen. © AFP

Duizenden vermisten

Eerder op dinsdag meldden lokale hulpdiensten al een dodental van ruim 2300 in Derna, onder wie drie hulpverleners van de Libische Rode Halve Maan die mensen te hulp waren geschoten. Ook raakten daar zeker 7000 personen gewond en waren er nog 5000 vermisten. ,,Hartverscheurend nieuws uit Libië. Drie vrijwilligers zijn om het leven gekomen toen ze gezinnen hielpen die gestrand waren door overstromingen na de storm Daniel,” schreef Jagan Chapagain, baas van de internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC), op sociaal netwerk X.

Het aantal doden als gevolg van de overstromingen zou de duizenden kunnen bereiken, aldus een functionaris van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). Tamer Ramadan, hoofd van de IFRC-delegatie, vertelt aan persbureau AP dat er vermoedelijk nog 10.000 vermisten zijn. ,,Het dodental is enorm en kan oplopen tot duizenden’’, aldus Ramadan. ,,De uitdagingen variëren van toegang tot basisgezondheidsvoorzieningen, onderdak en beheer van onderkomens, voedsel en non-foodartikelen.’’

Nog geen hulpaanvragen van Nederlanders uit rampgebied

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpaanvragen binnen vanuit het door de storm getroffen gebied in Libië. Het ministerie heeft ook geen signalen binnengekregen dat er Nederlanders in Oost-Libië zijn.



Mochten er toch Nederlanders in het rampgebied zitten, kunnen ze zich registreren via de informatieservice van het buitenlandministerie. Het reisadvies voor Libië staat al jaren op rood vanwege de burgeroorlog in het land.



Het Rode Kruis heeft vandaag gironummer 7447 geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen. Ook Stichting Vluchteling start een inzamelingsactie voor hulp.

Verdeeldheid

Premier Hamada vertegenwoordigt een regering die zetelt in het oosten van het land, waar grote verdeeldheid heerst sinds de dood van dictator Khadaffi in 2011. In het westelijke Tripoli bevindt zich een rivaliserende regering, deze is door de VN erkend. De burgeroorlog in het land maakt dat de genoemde aantallen slachtoffers moeilijk te controleren zijn.

Libië krijgt hulp aangeboden vanuit de internationale gemeenschap. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei op berichtendienst X dat beelden van de verwoestingen hem verdriet doen. ,,De EU volgt de situatie op de voet en staat klaar om hulp te bieden.’’ Turkije maakte eerder al bekend dat het drie vliegtuigen met reddingswerkers naar het land stuurt.

Volledig scherm De Oost-Libische stad Derna na de overstromingen door zware storm Daniel. © AFP

